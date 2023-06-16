Путин сообщил о потере Украиной 186 танков и 418 бронемашин в ходе контрнаступления

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В ходе так называемого контрнаступления в районе проведения специальной военной операции Украина уже потеряла более 180 танков и свыше 400 бронемашин, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Потери у них очень большие - примерно больше, чем один к десяти по сравнению с российской армией. Это факт. По технике каждый день происходит рост утрат этой техники. Где-то сейчас, на сегодняшний день, 186 танков потеряно украинской армией и 418 бронемашин", - сказал Путин в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отвечая на вопросы.

"Что происходит с так называемым контрнаступлением? (...) Где-то украинским подразделениям удается дойти до первой линии, где-то не удается. Вопрос не в этом, а в том, что они используют так называемые стратегические резервы, которые состоят из нескольких составляющих: первая из них предназначена для прорыва обороны, вторая - для того, чтобы использовать войска для закрепления территорий, движения по территории", - сказал глава государства.

"Ни на одном из участков они не достигли своих целей", - подчеркнул президент РФ.

Ранее Путин сообщал, что Украина ведет масштабное контрнаступление с 4 июня.