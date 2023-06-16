Путин допустил мирное урегулирование ситуации на Украине при другой администрации США

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не исключил, что при другой администрации США удалось бы пойти по иному пути в ситуации на Украине.

"Что касается господина Трампа, то во время его президентства было введено очень большое количество санкций и ограничений в отношении России. Обращаю внимание, что никаких тяжелых трагических событий на Украине и в помине не было, тем не менее санкции вводились. Но не исключаю, если бы была другая администрация (США), нам все-таки удалось бы пойти по мирному плану урегулирования, от которого и на Украине, и в западных столицах, к сожалению, отказались", - заявил Путин в пятницу, отвечая на вопросы в рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Так он ответил на просьбу высказать свое мнение о заявлениях бывшего президента США Дональда Трампа, который говорил, что, если бы он был президентом, то вооруженного конфликта на Украине не было бы.

При этом Путин подчеркнул, что от мирного плана урегулирования ряд западных стран отказались публично.