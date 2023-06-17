Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:20

Шойгу поставил перед ОПК задачу расширять мощности по выпуску танков и огнеметных систем

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области выполнение государственного заказа по производству танков и тяжелых огнеметных систем, сообщили в ведомстве в субботу.

"Министр обороны РФ указал руководству предприятия на строгое соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа и поставил задачу продолжить расширение производственных мощностей по выпуску танков и тяжелых огнеметных систем для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Шойгу представили автоматическую линию по сборке гусеничных лент, доложили о росте объема выпускаемой продукции по всей номенклатуре.

"Министр обороны РФ обратил особое внимание на повышение защищенности экипажей и бронетехники при ее подготовке к отправке в зону проведения спецоперации", - сообщили в министерстве.

Согласно сообщению, начальник главного автобронетанкового управления российского Минобороны Александр Шестаков доложил Шойгу, что все бронемашины доработаны с учетом требований к защищенности, техника уже погружена на железнодорожные платформы и готова к отправке в войска.

"Шестаков отметил, что модули комплексной бронезащиты будут отправлены эшелоном вместе с танками, а устанавливаться, учитывая их габариты, будут уже в районах сосредоточения войск", - сообщили в ведомстве.

Там заявили, что Шойгу также проверил подготовку техники и вооружения к отправке в зону проведения специальной военной операции на арсеналах и базах резерва, дислоцированных на территории региона.

"Начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин доложил министру, что к настоящему времени на данной базе резерва уже подготовлено и отправлено в зону спецоперации более 4 тыс. различных артиллерийских установок", - говорится в сообщении.

"В ближайшее время планируется дополнительно направить еще свыше 700 единиц артиллерийского вооружения", - отметили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Сергей Шойгу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 19

Виталий Манский и Лев Шлосберг пополнили список иноагентов

Виталий Манский и Лев Шлосберг пополнили список иноагентов
ПМЭФ-2023

Путин не нашел ничего плохого в отъезде некоторых граждан за границу

Путин не нашел ничего плохого в отъезде некоторых граждан за границу

Сайт РПЦ сообщил, что пребывание "Троицы" Рублева в ХХС продлено до 18 июля

ПМЭФ-2023

Путин сказал, что РФ может нанести удар по любому зданию в центре Киева

ПМЭФ-2023

Путин заявил, что отрицательно относится к использованию тактического ядерного оружия

Путин заявил, что отрицательно относится к использованию тактического ядерного оружия
ПМЭФ-2023

Путин сообщил о потере Украиной 186 танков и 418 бронемашин в ходе контрнаступления

ПМЭФ-2023

Президент РФ призвал сделать детские пособия дополнением к зарплате, а не ее заменой

Президент РФ призвал сделать детские пособия дополнением к зарплате, а не ее заменой
ПМЭФ-2023

Путин предложил отменить проверки бизнеса, не угрожающего природе или здоровью

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });