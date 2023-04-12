Путин изменил состав коллегии ВПК России
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин внес изменения в состав коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ.
Согласно указу главы государства, размещенному на официальном интернет-портале правовой информации в среду, в состав коллегии ВПК включены Александр Арзиманов, директор департамента по обеспечению деятельности административных органов аппарата правительства РФ Александр Беседа, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
Из состава коллегии ВПК исключены Юрий Аверьянов, Игорь Боровков и Сергей Булавин.