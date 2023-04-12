Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Путин изменил состав коллегии ВПК России

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин внес изменения в состав коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ.

Согласно указу главы государства, размещенному на официальном интернет-портале правовой информации в среду, в состав коллегии ВПК включены Александр Арзиманов, директор департамента по обеспечению деятельности административных органов аппарата правительства РФ Александр Беседа, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

Из состава коллегии ВПК исключены Юрий Аверьянов, Игорь Боровков и Сергей Булавин.

Россия Владимир Путин ВПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 12 апреля

Российский истребитель подняли в воздух из-за самолета-разведчика Германии над Балтикой

Путин сообщил о проведении Россией 100 безаварийных космических пусков подряд

Завод Toyota в Петербурге будет выпускать электрокар "Алмаз-Антея" E-Neva с 2026 года

Завод Toyota в Петербурге будет выпускать электрокар "Алмаз-Антея" E-Neva с 2026 года

Требования "ГАЗа" по иску к VW включают 20,8 млрд рублей упущенной выгоды

Требования "ГАЗа" по иску к VW включают 20,8 млрд рублей упущенной выгоды

РФ ввела санкции против 333 граждан Канады

МВД РФ выступило против эксперимента по онлайн-продаже вина "Почтой России"

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о захвате трех кварталов в районе Артемовска отрядами "Вагнер"

Эксплуатация российского сегмента МКС продлена до 2028 года

Эксплуатация российского сегмента МКС продлена до 2028 года

В Губкинском университете в Москве ввели внеплановые каникулы из-за кори

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });