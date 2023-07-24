Врио главы Омской области отметил трехкратный рост выручки оборонных предприятий

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину о значительном росте выручки предприятий оборонно-промышленного комплекса в регионе.

"Промышленность, оборонно-промышленный комплекс у нас "прет" - мы в три раза увеличили выручку на предприятиях. Зарплаты средние - 80-90 тысяч рублей. Такого никогда не было в Омской области. Оборонно-промышленный комплекс нас сильно поддерживает", - сказал он.

По его данным, промышленное производство в Омской области за первые 6 месяцев текущего года выросло на 9%. "По этому году за полугодие у нас 9% по индексу промпроизводства, 10% - по обработке мы даем. Хорошие, слава богу, показатели", - отметил Хоценко.

Он рассказал и о развитии других отраслей. Так, в прошлом году в области ввели около 700 тысяч квадратных метров жилья. "В этом году сделаем точно больше. Уже мы видим динамику, она неплохая", - поделился врио губернатора.

Хорошие тенденции чиновник видити в сельском хозяйстве. "И в молоке, и в мясе - везде прирастаем", - сказал Хоценко.