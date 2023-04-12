Мантуров заявил о кратном росте гособоронзаказа и производств важной для военных продукции

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) значительно увеличил выпуск приоритетной продукции для нужд военных в зоне специальной операции на Украине, сообщил в Совете Федерации на парламентском часе вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Усилиями промышленности, министерства обороны, коллегии ВПК и благодаря постоянной поддержке президента мы смогли в кратчайшие сроки в разы увеличить выпуск приоритетной продукции. Причем это сделано одновременно с масштабной работой по совершенствованию образцов, исходя из опыта их применения в СВО", - сказал он.

По его словам, налажен постоянный контакт выездных бригад предприятий ОПК и генеральных конструкторов непосредственно с военными подразделениями, что позволяет "быстро улучшать характеристики вооружений и вносить изменения в перспективные разработки".

"По понятным причинам не стану приводить цифры, но отмечу, что гособоронзаказ вырос кратно. Чтобы произвести дополнительные объемы вооружений и военной техники предприятия задействовали все возможные ресурсы", - сказал Мантуров.

Предприятия оперативно расшили мощности, а также сформировали запасы по сырью, материалам и комплектующим, добавил вице-премьер.