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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:20

Вода ушла из части подтопленных районов в Херсонской области

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Около 17% домов, подтопленных в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, освободили от воды, сообщил в субботу врио губернатора Владимир Сальдо.

"Вода отступила в Новокаховском городском и Алешкинском муниципальном округах Херсонской области. В городе Голая Пристань уровень воды составляет 0,05 метра. От воды освободились более 4 тыс. домов (17,4% по области, в Новокаховском ГО - 100%)", - написал он в своем телеграм-канале.

Сальдо также сообщил, что большинство людей вывезены из зоны подтопления. За минувшие сутки эвакуированы 17 человек, за всё время - более 7,8 тыс., из них 2 тыс. размещены во временных пунктах. В лечебные учреждения с начала введения режима ЧС госпитализированы 103 человека.

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В ночь на 6 июня разрушились задвижки и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. В Москве обвинили в произошедшем украинскую сторону, было возбуждено дело о теракте.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС. По последним данным, погибли 19 человек.

Херсонская область Владимир Сальдо Каховская ГЭС
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