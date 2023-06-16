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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 19

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Количество жителей Херсонской области, погибших в результате затопления прибрежных территорий после разрушения Каховской ГЭС, увеличилось до 19, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Число погибших выросло до 19. На 18:00 выплаты по 10 тысяч получили 1092 человека", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее сообщалось о 18 погибших.

Премьер также сообщил, что завершается вакцинация людей в пунктах временного размещения – всего от опасных инфекций привит 1391 человек. Кроме того, вакцинировано больше 2 тысяч животных, собрано и утилизировано больше 300 туш мертвых зверей. Проводится дезинфекция мест сбора и сжигания, кладбищ.

Работы по ликвидации последствий наводнения ведутся в условиях обстрелов, отметил Алексеенко.

"Только сегодня по работающим бригадам нанесено 11 ударов артиллерии. Бьют прицельно, стараясь парализовать все работы по восстановлению, помощи людям. В прибрежных поселках по работающим людям ведут огонь снайпера ВСУ. Лишь чудом пока обходится без жертв", - написал он.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. В Москве обвинили в произошедшем украинскую сторону, возбуждено дело о теракте.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Эвакуация потребовалась почти 8 тыс. жителей трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. Введен режим ЧС.

Каховская ГЭС Херсонская область
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