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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:20

Попова заявила о стабильной эпидемиологической ситуации в Херсонской области

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая ситуация в Херсонской области стабильна, санитарно-эпидемиологические риски существуют, но предпринимаются все меры, чтобы их минимизировать, сообщила "Интерфаксу" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В зоне подтоплений в Херсонской области на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная. Организована большая комплексная работа оперштаба под руководством правительственной комиссии. Я уверена, что из сложившейся ситуации мы сможем выйти без каких-либо серьезных санитарно-эпидемиологических рисков. Они есть, они нам известны, но мы делаем все, чтобы их минимизировать", - сказала Попова на полях Петербургского международного экономического форума.

"Понятно, что устье Днепра исторически то место, где высоки риски холеры. И ее вспышки не раз случались на этой территории. Произошедшее может негативно повлиять не только на эпидситуации левого берега Днепра, но, в первую очередь, и на правый берег, где плотность населения гораздо выше. Мы контролируем ситуацию на своей территории", - добавила глава Роспотребнадзора.

Она также сообщила, что в регион прибыла мобильная лаборатория специальной противоэпидемической бригады, проводится регулярное исследование проб морской воды и воды в Северо-Крымском канале на предмет отклонения от нормативных показателей. Патогенных изменений не выявлено.

"Осуществляется массированная информационная работа с населением по соблюдению правил гигиены. Гражданам рекомендовано использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду. Проводятся дезинфекционные мероприятия, налажены поставки вакцин и препаратов. Продолжается иммунизация населения от инфекционных заболеваний", - сказала глава ведомства.

Попова добавила, что ситуация с качеством морской воды после подтоплений из-за разрушения Каховской ГЭС стабильна, никаких отклонений от нормы нет.

"Мы рассчитали риски для Крыма, так как это устье Днепра (...) Мы активно работаем по анализу и оценке морской воды, по донным отложениям, по прибрежному песку и гальке. И на сегодняшний день ситуация там абсолютно стабильная, никаких отклонений от нормы нет и, по прогнозу специалистов и ученых, этот сезон не будет омрачен какими-то изменениями качества морской воды, связанными со сложившейся ситуацией", - сказала глава Роспотребнадзора.

Она уточнила, что ведомство вместе со специалистами Института южных морей и со специалистами Росгидромета просчитали все возможные варианты развития событий при попадании грязевого пятна в Черное море и возможные риски. Также она сообщила, что на сегодняшний день на западном побережье Крыма сформированы несколько мониторинговых точек.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. В Москве обвинили в произошедшем украинскую сторону, возбуждено дело о теракте.

Анна Попова Роспотребнадзор Херсонская область
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