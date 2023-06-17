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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:20

Путин в субботу проведет отдельную встречу с президентом ЮАР

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в субботу в Санкт-Петербурге проведет отдельную встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сообщил, что в данный момент лидеры африканских государств, у которых сегодня запланирована встреча с Путиным, находятся в дороге. "Рамафоса летит, остальные тоже летят, но (будут) позже. Мы надеемся в течение пары часов начать, начнем с двусторонки с Рамафосой, у нас еще запланирована отдельная двусторонка", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также рассказал о предстоящем через месяц саммите Россия-Африка, заметив, что уже сейчас список тех, кто подтвердил свое участие весьма внушительный. "Пока считаем преждевременным его детализировать, как-то анонсировать. Мы это сделаем своевременно", - заявил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли на предстоящем саммите обсуждаться с лидерами африканских государств украинская тематика, он отметил, что все зависит "от африканских гостей, которые приедут на саммит".

"Что касается сегодняшних гостей - поговорим, поймем", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

По итогам встречи президента с лидерами африканских государств, по словам Пескова, глава МИД РФ Сергей Лавров расскажет о ее итогах журналистам.

Владимир Путин ЮАР Сирил Рамафоса Дмитрий Песков
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