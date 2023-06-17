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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Путин в субботу обсудит с делегацией стран Африки мирную инициативу по Украине

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в субботу в Санкт-Петербурге обсудит с делегацией из африканских стран их мирную инициативу по Украине и реализацию "зерновой сделки".

"В субботу, 17 июня, состоится весьма важная международная встреча, а именно - президент России в Санкт-Петербурге примет делегацию государств Африки для обсуждения африканской инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта", - рассказал журналистам в преддверие встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

По его словам, делегация состоит из руководителей семи африканских стран.

"Делегацию возглавит президент Союза Коморских островов в силу того, что является председателем Африканского Союза. Помимо него в делегацию войдут, естественно, президент (ЮАР - ИФ) Рамафоса как один из активных авторов этой концепции проведения переговоров, президенты Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и премьер-министр Египта", - сказал Ушаков.

До переговоров в Санкт-Петербурге африканская делегация 16 июня побывала в Киеве.

"Выслушают оценки Зеленского и потом, очевидно, на этом фоне состоится обстоятельный разговор с нашим президентом", - высказал свои предположения Ушаков перед приездом делегации.

Африканская инициатива ранее предварительно обсуждалась в телефонных разговорах Путина и президента ЮАР, добавил он.

Ушакова спросили, будет ли на встрече с африканской делегацией обсуждаться "зерновая сделка".

"Я думаю, что это, в первую очередь, один из конкретных вопросов, которые будут обсуждаться. Потому что африканские лидеры заинтересованы в постоянных поставках зерна на континент. Это пока в рамках упомянутой Стамбульской сделки осуществить не удается. Они, конечно, обеспокоены этим", - сказал Ушаков.

При этом в Москве настаивают, что вопрос о продлении "зерновой сделки" не может ставиться, пока она не выполняется в полном объеме.

"Как можно продлевать то, что не работает? Ровно половина пакета, который был предложен (генсеком ООН Антониу - ИФ) Гутерришем, а именно пакет, касающийся российских удобрений и продовольствия, вообще не сдвинулась с места", - заявил накануне глава МИД РФ Сергей Лавров.

Еще один вопрос, который предстоит обсудить, в частности, в рамках общения с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой - это участие президента Путина в саммите БРИКС.

В пятницу Ушаков, отвечая на вопрос "Интерфакса", отметил, что понимания по вопросу о возможности визита президента России Владимира Путина в ЮАР для участия в саммите БРИКС пока нет.

"Будем обсуждать практические детали, в том числе и в ходе завтрашнего пребывания в Петербурге Рамафосы, президента ЮАР", - добавил он.

Владимир Путин ЮАР Сирил Рамафоса Россия Украина
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