Ушаков заявил о нерешенном вопросе об исполнении ЮАР решения МУС в отношении Путина

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Вопрос о том, как ЮАР намерена исполнять незаконное решение МУС в отношении президента РФ Владимира Путина в свете приближающегося саммита БРИКС, остается подвешенным, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Еще многие вопросы практической организации этого саммита не решены. В том числе, подвешен вопрос о том, как южноафриканская сторона имеет в виду исполнять незаконное решение МУС", - сказал Ушаков журналистам в среду.

Его попросили прокомментировать информацию о том, что президент Франции Эмануэль Макрон выразил желание приехать на саммит.

"Не могу прокомментировать. Приглашать, естественно, будет принимающая сторона (...) Вы знаете, на саммитах часто бывают гости, которые непосредственно не принимают участия в работе БРИКС", - сказал Ушаков.

Несмотря на ряд нерешенных вопросов, продолжил он, подготовка к саммиту, тем не менее, "идет активная".

"В частности, Лавров в ходе своей недавней поездки в Африку проводил беседы с южноафриканцами и с коллегами по БРИКС. То есть документы готовятся, вся проблематика БРИКС в активнейшем обсуждении. Почему я говорю в активнейшем: потому что многое будет связано с тем, как дальше вообще будет функционировать БРИКС, поскольку очень много стран больших и средних заинтересованы в том, чтобы подключиться к работе БРИКС", - сказал помощник президента РФ.

По его словам, в настоящее время - "завал заявок на подключение к этой организации".

"Это все нужно обсуждать и согласовать параметры участия этих стран", - подчеркнул Ушаков.

В данном случае, по его словам, важно "никого не отпихивать", но вместе с тем нужно делать так, чтобы эта организация по-прежнему работала "не в размытом формате".