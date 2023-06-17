Путин заявил на встрече с главами стран Африки о готовности к диалогу по украинской проблематике

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил в субботу на встрече с лидерами ряда африканских государств, что знает об их предложениях по урегулированию ситуации на Украине, отметив, что Россия открыта к диалогу со всеми, кто выступает за мир.

"Приветствуем сбалансированный подход африканских друзей в связи с украинским кризисом. Уважаемые друзья, мы ценим вашу заинтересованность в поиске путей урегулирования конфликта, сразу же положительно откликнулись на ваши предложения провести переговоры по украинской проблематике", - сказал он.

Путин добавил, что знает о конкретных идеях и предложениях в данном контексте.

"Мы с господином президентом Южно-Африканской республики не раз говорили на эту тему, я ему благодарен за то, что он поднимает этот вопрос. Хочу еще раз подчеркнуть: мы открыты к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон", - сказал президент РФ.

Ранее сообщалось, что Путин проводит встречу с делегацией из африканских стран в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.