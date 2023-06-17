Путин встречается с делегацией стран Африки

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с делегацией из африканских стран в Константиновском дворце.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали, президент Замбии Хакаинде Хичилема и премьер-министр Египта Мустафа Мадбули прибыли в Санкт-Петербург, чтобы обсудить африканскую мирную инициативу по Украине и реализацию "зерновой сделки". Кроме того, в состав делегации вошли представители Уганды и Конго.

Накануне африканская делегация посетила Киев, где приняла участие в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Африканская мирная инициатива ранее предварительно обсуждалась в телефонных разговорах Путина и президента ЮАР.

Еще одним ключевым вопросом, который будет в субботу обсуждаться в Стрельне, станет "зерновая сделка".