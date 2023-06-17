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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

В Кремле сочли недружелюбной реакцию Киева на африканскую инициативу

Мирные инициативы, не коррелирующие с позицией РФ, неприемлемы, подчеркнул Дмитрий Песков

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Предложения африканских стран по урегулированию ситуации на Украине, судя по сообщениям, не были встречены в Киеве дружелюбно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью "Известиям" Песков напомнил, что позиция России полностью соответствует международному праву и Уставу ООН, и Москва будет ее отстаивать.

"Поэтому те положения различных мирных инициатив, которые не коррелируются с этой нашей позицией, конечно, будут для нас неприемлемыми. Но, несмотря на это, мы все равно готовы к диалогу, в отличие от украинской стороны", - сказал Песков.

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Пресс-секретарь президента РФ отметил, что позиция делегации африканских государств, которая накануне была в Киеве, "судя по тем заявлениям, которые мы слышали из СМИ, скажем так, не была встречена достаточно конструктивно". "Достаточно безапелляционные заявления звучали со стороны господина Зеленского", - сказал Песков.

Он также напомнил, что именно Украина законодательно запретила "говорить с русскими". "О каких попытках здесь может идти речь? Мы продолжаем нашу Специальную военную операцию, и мы намерены добиться своих целей", - заявил представитель Кремля.

Дмитрий Песков Киев ООН
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