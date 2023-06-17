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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Глава Африканского союза сообщил о проблемах на континенте, вызванных кризисом на Украине

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Делегация африканских стран прибыла в Санкт-Петербург, чтобы побудить Россию к мирным переговорам с Украиной, заявил президент Коморских островов Асумани Азали.

"Мы приехали, чтобы выслушать вас и через вас услышать мнение российского народа (по ситуации на Украине - ИФ) и также мы бы хотели побудить вас вступить в переговоры с Украиной, чтобы положить конец этому сложному испытанию", - сказал Азали, возглавляющий в настоящее время Африканский союз, на встрече участников делегации с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом президент Коморских островов отметил, что нынешняя ситуация на Украине влияет не только "на эти две дружественные и соседние славянские страны", но и на весь мир, в том числе и на Африку.

"Он вызвал беспрецедентные проблемы в области продовольственной и энергетической безопасности", - сказал Азали.

Африка Африканский союз Украина Владимир Путин Коморские острова Асумани Азали
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