Путин заявил, что из портов Украины в страны Африки вывезено всего 3,1% сельхозпродукции

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назвал заблуждением утверждение о том, что поставки украинского зерна на мировой рынок решают проблему голода в африканских странах, привел свежие данные, согласно которым в страны Африки поступило чуть больше 3% вывезенной из Украины сельхозпродукции.

"Мы понимаем, что, не смотря ни на что, ни на какие проблемы, связанные с конфликтом на украинской территории, а затем и с конфликтом между Россией и Украиной, развивающиеся страны, в том числе страны Африки, которые нуждаются в продовольствии, не должны страдать. Мы не считаем, что поставки украинского зерна на мировые рынки решают проблему бедности и голода. Нет, это не так", - сказал он на встрече с главами делегаций африканских государств в Петербурге.

"Позвольте мне огласить цифры - это сухая и беспристрастная вещь. По состоянию на 15 июня из украинских портов - при нашем и турецком содействии - вывезено 31,7 млн тонн сельхозпродукции, немало. В нуждающиеся страны Африки - Джибути, Сомали, Судан, Ливию, Эфиопию было направлено 976 тыс. тонн, это всего 3,1%", - сообщил Путин.

По его словам, "европейские неоколониальные власти, а по сути - американские, в очередной раз обманули международное сообщество и нуждающиеся страны Африки". "Привыкли врать всему миру на протяжении столетий и продолжают это делать сегодня", - добавил он.

По данным президента РФ, "в государства ЕС, между тем, направлено 38,9% - 12,3 млн тонн, в Турцию - 11% и потом в другие страны".

Как заключил Путин, "поэтому обращаю ваше внимание: поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблем стран Африки, нуждающихся в продовольствии".