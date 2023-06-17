Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Путин заявил, что из портов Украины в страны Африки вывезено всего 3,1% сельхозпродукции

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назвал заблуждением утверждение о том, что поставки украинского зерна на мировой рынок решают проблему голода в африканских странах, привел свежие данные, согласно которым в страны Африки поступило чуть больше 3% вывезенной из Украины сельхозпродукции.

"Мы понимаем, что, не смотря ни на что, ни на какие проблемы, связанные с конфликтом на украинской территории, а затем и с конфликтом между Россией и Украиной, развивающиеся страны, в том числе страны Африки, которые нуждаются в продовольствии, не должны страдать. Мы не считаем, что поставки украинского зерна на мировые рынки решают проблему бедности и голода. Нет, это не так", - сказал он на встрече с главами делегаций африканских государств в Петербурге.

"Позвольте мне огласить цифры - это сухая и беспристрастная вещь. По состоянию на 15 июня из украинских портов - при нашем и турецком содействии - вывезено 31,7 млн тонн сельхозпродукции, немало. В нуждающиеся страны Африки - Джибути, Сомали, Судан, Ливию, Эфиопию было направлено 976 тыс. тонн, это всего 3,1%", - сообщил Путин.

По его словам, "европейские неоколониальные власти, а по сути - американские, в очередной раз обманули международное сообщество и нуждающиеся страны Африки". "Привыкли врать всему миру на протяжении столетий и продолжают это делать сегодня", - добавил он.

По данным президента РФ, "в государства ЕС, между тем, направлено 38,9% - 12,3 млн тонн, в Турцию - 11% и потом в другие страны".

Как заключил Путин, "поэтому обращаю ваше внимание: поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблем стран Африки, нуждающихся в продовольствии".

Украина Африка Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2023

Участниками ПМЭФ-2023 подписано более 900 соглашений на 3,9 трлн руб.

ПМЭФ-2023

Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG

Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG
ПМЭФ-2023

Сечин назвал некорректным тезис о падении нефтегазовых доходов бюджета

ПМЭФ-2023

Сечин заявил о возможности создать более прозрачные условия для участников газового рынка РФ

ПМЭФ-2023

Сечин отметил, что странам ОПЕК становится сложнее достигать общих решений

ПМЭФ-2023

Сечин заявил, что углеродная нейтральность невозможна при нынешних "зеленых" технологиях

Центробанк планирует внедрить моментальный кэшбек на счет за покупки по СБП

Комиссия для магазинов за прием оплаты в цифровых рублях составит не более 0,3%

Комиссия для магазинов за прием оплаты в цифровых рублях составит не более 0,3%

"Роснефть" и CNPC перешли на оплату сырья в национальных валютах

"Роснефть" и CNPC перешли на оплату сырья в национальных валютах

Евро превысил 92 руб. впервые с 25 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });