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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Приемная кампания в российские вузы начнется с 20 июня

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Приемная кампания в высшие учебные заведения стартует в России с 20 июня, подать документы можно, в том числе, с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн".

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее заявил, что все ведомства и вузы РФ готовы к началу приемной кампании - в том числе в новых регионах страны (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области).

"В этом году в рамках контрольных цифр приема выделено более 626 тысяч бюджетных мест, порядка 36 тысяч из которых предназначены для вузов новых регионов", - отметил вице-премьер.

В 2023 году есть ряд нововведений приемной кампании: установлены льготы для участников специальной военной операции и членов их семей, а также впервые контрольные цифры приема согласуются с потребностями экономики.

Для участников СВО и членов их семей установлена отдельная квота в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки. Они смогут выбрать способ поступления в вуз самостоятельно - по результатам ЕГЭ или вступительного испытания.

В рамках данной квоты поступить без вступительных испытаний могут - Герои РФ и лица, награжденные тремя орденами Мужества, а также их дети, и дети участников СВО, которые погибли или получили увечье при исполнении обязанностей военной службы.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщал, что 40% от общего числа бюджетных мест выделено под инженерные специальности. По его оценке, в этом году основным способом отправки документов в вузы станет электронный способ подачи.

Кроме того, в этом году абитуриент может подать документы только в пять вузов, число направлений подготовки, на которые одновременно может претендовать абитуриент сокращено с десяти до пяти.

По словам главы Минцфиры Максута Шадаева, сервис "Поступление в вуз онлайн" был протестирован в этом году в 673 вузах. "Оно (тестирование - ИФ) подтвердило достаточно высокую производительность сервиса - 40 транзакций в секунду, это почти в 20 раз больше прошлогодних показателей", - подчеркнул Шадаев.

Приемная кампания в вузы продлится до 9 августа, в этот день публикуются приказы о зачислении.

Россия
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