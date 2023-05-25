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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Володин предложил обеспечить льготное поступление в вузы участникам СВО

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением законодательно обеспечить льготное поступление в вузы участникам СВО, а также прием без экзаменов в медвузы детям врачей, погибших от коронавируса.

"Все фракции политических партий, представленных в Госдуме, и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сформировали единую позицию: предлагается законодательно определить льготные условия для участников специальной военной операции при поступлении в высшие учебные заведения и переходе с платной формы обучения на бюджетную форму обучения", - написал Володин в письме, которое направил Мишустину по итогам отчёта Москальковой на заседании Госдумы.

"Также предлагается законодательно определить льготные условия при приеме на обучение (без вступительных испытаний) для детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, если они выбирают специальность в области здравоохранения", - говорится в письме.

Володин попросил дать поручение о проработке данных инициатив с учетом социальной значимости этих вопросов и консолидированной позиции депутатов Госдумы.

Он добавил, что профильным комитетам Госдумы поручено принять активное участие в этой работе.

Вячеслав Володин Татьяна Москалькова Госдума Михаил Мишустин
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