Москалькова поддержала идею о льготном приеме в медвузы детей медиков, умерших от COVID-19

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Детям медиков, умерших от коронавирусной инфекции во время пандемии, следует предоставить право поступления в медицинские вузы без экзаменов, считает уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она сказала об этом в Госдуме, комментируя слова одного из депутатов о том, что соответствующий законопроект был отклонен.

"Ко мне не было обращений от таких детей, но я получила информацию, сколько у нас погибло врачей во время ковида. Цифры где-то приблизительно 500 человек. Я думаю, если даже у половины этих семей будут дети желать продолжить традиции семьи, то это хорошо, и это нужно всячески поддерживать. Можно подумать о том, что эти дети имеют возможность на подготовительных курсах получить дополнительную бесплатную подготовку. Наверно это требует финансовых расчетов в правительстве, но с морально-нравственной точки зрения, профессиональной, эта идея правильная", - сказала Москалькова.

Омбудсмен поддержала и предложения о переводе обучающихся в вузах детей участников СВО на бесплатное обучение и предоставлении самим участникам специальной военной операции права поступления в вузы без прохождения экзаменов, которые также ранее были отклонены в парламенте.

"Если член семьи, ребенок, имеет льготы на поступление в образовательное учреждение, нелогично было бы лишать этого права самого участника специальной военной операции. (...) Логично было бы продолжить эту линейку льгот и привилегий, так же как и по переводу с платного образования на бесплатное", - отметила Москалькова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам подготовить обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину о повторном рассмотрении инициатив о льготном поступлении в медвузы детей медиков, погибших от коронавируса при работе во время пандемии COVID-19, и льготах при поступлении в вузы участников СВО.

По словам главы комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова и председателя комитета по науке и высшему образованию Сергея Кабышева, эти законопроекты получили отрицательные заключения профильных министерств.