Основной этап ЕГЭ в Москве прошел без происшествий
Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Основной период сдачи единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в столице прошел штатно и без происшествий, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"У выпускников московских школ позади сложный экзаменационный период. Основной этап ЕГЭ завершился, он прошел в Москве штатно и без происшествий", - сообщила Ракова журналистам.
Она отметила, что выпускники "успешно справились с первым настоящим взрослым вызовом, и теперь остается ждать результатов своих трудов".