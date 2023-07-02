Основной этап ЕГЭ в Москве прошел без происшествий

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Основной период сдачи единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в столице прошел штатно и без происшествий, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"У выпускников московских школ позади сложный экзаменационный период. Основной этап ЕГЭ завершился, он прошел в Москве штатно и без происшествий", - сообщила Ракова журналистам.

Она отметила, что выпускники "успешно справились с первым настоящим взрослым вызовом, и теперь остается ждать результатов своих трудов".