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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:05

Пилот самолета SSJ100, сгоревшего в Шереметьево, получил шесть лет колонии-поселения

Пилот самолета SSJ100, сгоревшего в Шереметьево, получил шесть лет колонии-поселения
Денис Евдокимов
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Химкинский городской суд Московской области назначил шесть лет колонии-поселения пилоту Денису Евдокимову - командиру самолета SSJ100, при посадке которого в столичном аэропорту Шереметьево в 2019 году погиб 41 человек и еще десять пострадали, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Евдокимов признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, а также крупный ущерб (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Кроме того, Евдокимову на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением воздушным судном. Также с него взыскано по 1,5 млн руб. в пользу двоих потерпевших.

В колонию Евдокимов должен будет добраться сам.

Согласно фабуле дела, 5 мая 2019 года самолет SSJ100 авиакомпании "Аэрофлот" под управлением Евдокимова, на борту которого находились 78 человек, вылетел из Москвы в Мурманск, после чего вернулся аэропорт Шереметьево, где совершил аварийную посадку.

По версии следствия, дальнейшие действия Евдокимова, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа, еще десять человек получили травмы различной степени тяжести.

Евдокимов вину не признал. Защита настаивала на том, что причиной случившегося стала неисправность воздушного судна и ошибочные действия при пожаре одного из бортпроводников.

Расследованием дела занимался Следственный комитет России.

SSJ100 Шереметьево Московская область
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