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СКР назвал действия командира причиной катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Дальнейшее расследование ведомство проводить не намерено

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Следствие считает ошибочные действия командира судна Дениса Евдокимова единственной причиной катастрофы самолета SSJ-100 "Аэрофлота", в результате которой в мае прошлого года погибли более 40 человек, сообщил замглавы Следственного комитета (СКР) Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".

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По его словам, следствие пришло к выводу, что Евдокимов, имея специальную подготовку и значительный опыт управления самолетами различных типов, своими действиями создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна.

5 мая 2019 года следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стал 41 человек из 78, находившихся на борту. В рамках расследования трагедии рассматривались версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.

"Мы изучили доводы авиакомпании и самого пилота, и можем сказать, что самолет здесь точно ни при чем, поскольку подобные посадки в принципе не предусмотрены не только для SSJ, но и, например, для Boeing и Airbus, и других лайнеров", - заявил Краснов.

По его словам, собранные доказательства "будут признаны судом, который вынесет справедливое решение".

Отвечая на вопрос, планируется ли продолжение расследования в части действий наземных служб, Краснов отметил: "Продолжения не будет. У нас есть заключение экспертов о четкой причине, почему произошла эта трагедия".

СКР Москва Шереметьево Superjet SSJ-100 Денис Евдокимов Игорь Краснов

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