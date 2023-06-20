Зюганов выступил против проведения новой приватизации в РФ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов высказался против проведения новой приватизации в РФ и предложил провести парламентское расследование итогов приватизации 1990-х годов.

"Предлагаю провести парламентское расследование итогов прошлой приватизации и такого рода предложений", - сказал Зюганов журналистам во вторник

Он также критически отнесся к предложениям провести новую приватизацию, прозвучавшим в ходе ПМЭФ. По его мнению, это "приведет к уничтожению страны".