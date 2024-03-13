Суд в Москве оштрафовал Viber на 800 тыс. руб. за неудаление контента

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 800 тысяч рублей мессенджеру Viber за неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Компания Viber Media SARL признана виновной в том, что не удалила запрещенную информацию (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).

В 2023 году за аналогичное правонарушение Viber был оштрафован на 1 млн руб. Тогда мессенджеру было вменено неудаление информации, содержащей недостоверные сведения о специальной военной операции РФ на территории Украины.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление контента. В большинстве случае речь идет об информации, связанной с СВО.