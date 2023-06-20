Песков не стал комментировать сообщения СМИ об экс-полковнике СВР, бежавшем в США

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Кремле оставили без комментариев сообщения некоторых западных СМИ о том, что Россия готовила покушение на экс-полковника Службы внешней разведки (СВР) Александра Потеева, бежавшего в США.

На просьбу журналистов прокомментировать эти сведения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Нет, не могу никак прокомментировать, я не понимаю, о чем там идет речь".

В 2011 году Московский окружной военный суд заочно приговорил Потеева к 25 годам лишения свободы, лишив его воинского звания "полковник" и госнаград.