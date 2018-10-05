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В США нашелся считавшийся мертвым экс-полковник российской разведки Потеев

По сведениям BuzzFeed, перебежчик из РФ купил на свое имя лицензию на рыболовство

В США нашелся считавшийся мертвым экс-полковник российской разведки Потеев
Архивное фото
Фото: ТАСС, Виктор Драчев

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Бежавший в США и считавшийся мертвым бывший полковник российской внешней разведки Александр Потеев оказался жив, утверждает интернет-издание BuzzFeed.

В миреИсточники сообщили о смерти в США экс-полковника разведки ПотееваИсточники сообщили о смерти в США экс-полковника разведки ПотееваЧитать подробнее

Оно напоминает, что информация о его смерти появилась в СМИ в июле 2016 года.

Однако, как утверждает BuzzFeed, 9 октября 2016 года Потеев явился в магазин Wallmart, где приобрел лицензию на рыболовство, причем под своим настоящим именем. "(Выданная ему - ИФ) лицензия на рыболовство и другие открытые источники указывают на обратное: Потеев живет открыто под своим именем", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что дата рождения на лицензии совпадает с датой, озвученной в российских СМИ. В качестве второго имени Потеев, по информации BuzzFeed, указывал имя "Ник", что, возможно, является отсылкой к его отчеству - Николаевич.

Кроме того, издание сообщает, что Потеев зарегистрировался для участия в американских выборах 2016 года.

При этом, по информации издания, "место проживания Потеева с момента его приезда в США держалось в строгом секрете". BuzzFeed пишет, что американский федеральный закон в целях безопасности "обеспечивает круглосуточной защитой не только Потеева, но и российских перебежчиков".

Дело Александра Потеева

27 июня 2010 года по обвинению в исполнении "глубоко законспирированных заданий" в США были арестованы десять человек. Через некоторое время МИД России признал, что задержанные - граждане РФ. В начале июля Россия и США обменяли четверых россиян, осужденных за шпионаж и помилованных президентом РФ, на десять российских граждан, задержанных в США.

Имя бывшего начальника американского отдела Управления "С" (нелегальная разведка) СВР полковника Потеева появилось в СМИ летом 2010 года после шпионского скандала в США.

"Он сбежал из России за несколько дней до начала июньского визита в Вашингтон президента РФ Дмитрия Медведева и сейчас находится в США", - сказал тогда один из источников. По его данным, за несколько дней до бегства Потеева под различными предлогами в США выехали сначала его дочь, а затем и сын.

27 июня 2011 года Московский окружной военный суд заочно приговорил Потеева к 25 годам заключения.

В 2016 году появились сообщения о том, что Потеев умер в США. Тогда же было сделано предположение, что "это может быть дезинформация, направленная на то, чтобы о предателе просто забыли".

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Теги: Александр Потеев, США

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