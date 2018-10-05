В США нашелся считавшийся мертвым экс-полковник российской разведки Потеев

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Бежавший в США и считавшийся мертвым бывший полковник российской внешней разведки Александр Потеев оказался жив, утверждает интернет-издание BuzzFeed.

Оно напоминает, что информация о его смерти появилась в СМИ в июле 2016 года.

Однако, как утверждает BuzzFeed, 9 октября 2016 года Потеев явился в магазин Wallmart, где приобрел лицензию на рыболовство, причем под своим настоящим именем. "(Выданная ему - ИФ) лицензия на рыболовство и другие открытые источники указывают на обратное: Потеев живет открыто под своим именем", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что дата рождения на лицензии совпадает с датой, озвученной в российских СМИ. В качестве второго имени Потеев, по информации BuzzFeed, указывал имя "Ник", что, возможно, является отсылкой к его отчеству - Николаевич.

Кроме того, издание сообщает, что Потеев зарегистрировался для участия в американских выборах 2016 года.

При этом, по информации издания, "место проживания Потеева с момента его приезда в США держалось в строгом секрете". BuzzFeed пишет, что американский федеральный закон в целях безопасности "обеспечивает круглосуточной защитой не только Потеева, но и российских перебежчиков".