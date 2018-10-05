В США нашелся считавшийся мертвым экс-полковник российской разведки Потеев

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Бежавший в США и считавшийся мертвым бывший полковник российской внешней разведки Александр Потеев оказался жив, утверждает интернет-издание BuzzFeed.
Оно напоминает, что информация о его смерти появилась в СМИ в июле 2016 года.
Однако, как утверждает BuzzFeed, 9 октября 2016 года Потеев явился в магазин Wallmart, где приобрел лицензию на рыболовство, причем под своим настоящим именем. "(Выданная ему - ИФ) лицензия на рыболовство и другие открытые источники указывают на обратное: Потеев живет открыто под своим именем", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что дата рождения на лицензии совпадает с датой, озвученной в российских СМИ. В качестве второго имени Потеев, по информации BuzzFeed, указывал имя "Ник", что, возможно, является отсылкой к его отчеству - Николаевич.
Кроме того, издание сообщает, что Потеев зарегистрировался для участия в американских выборах 2016 года.
При этом, по информации издания, "место проживания Потеева с момента его приезда в США держалось в строгом секрете". BuzzFeed пишет, что американский федеральный закон в целях безопасности "обеспечивает круглосуточной защитой не только Потеева, но и российских перебежчиков".
Дело Александра Потеева
27 июня 2010 года по обвинению в исполнении "глубоко законспирированных заданий" в США были арестованы десять человек. Через некоторое время МИД России признал, что задержанные - граждане РФ. В начале июля Россия и США обменяли четверых россиян, осужденных за шпионаж и помилованных президентом РФ, на десять российских граждан, задержанных в США.
Имя бывшего начальника американского отдела Управления "С" (нелегальная разведка) СВР полковника Потеева появилось в СМИ летом 2010 года после шпионского скандала в США.
"Он сбежал из России за несколько дней до начала июньского визита в Вашингтон президента РФ Дмитрия Медведева и сейчас находится в США", - сказал тогда один из источников. По его данным, за несколько дней до бегства Потеева под различными предлогами в США выехали сначала его дочь, а затем и сын.
27 июня 2011 года Московский окружной военный суд заочно приговорил Потеева к 25 годам заключения.
В 2016 году появились сообщения о том, что Потеев умер в США. Тогда же было сделано предположение, что "это может быть дезинформация, направленная на то, чтобы о предателе просто забыли".