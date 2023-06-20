Гособвинение попросило приговорить предпринимателя Израйлита к 9,5 годам колонии

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Петербурга просит признать виновным предпринимателя Валерия Израйлита, которому вменяется незаконный вывод денег за рубеж, и приговорить его к 9,5 годам колонии, сообщает во вторник объединенная пресс-служба городских судов.

"Обвинитель просила суд признать Израйлита виновным по п. "а" ч.2 ст. 193.1 УК РФ и п. "а" ч.3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов - ИФ)", - говорится в сообщении.

В частности, по ч.2 ст. 193.1 УК РФ прокуратура ходатайствует о наказании в виде четырех лет заключения и освобождении от него в связи с истечение сроков давности. По ч.3 ст.193.1 УК РФ гособвинение просит приговорить Израйлита к 9,5 годам заключения в колонии общего режима, сообщает пресс-служба.

В настоящий момент в Смольнинском районном суде Петербурга проходят прения по делу. Во вторник выступление завершило гособвинение, защите ещё предстоит высказаться.

Изначально предпринимателя обвиняли в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, незаконном выводе денег из РФ и легализации денег или иного имущества, приобретенных в результате преступления, которые, по версии следствия, бизнесмен совершил, находясь в должности председателя совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга", при строительстве нефтебазы в руководимом им порту. Ущерб от действий предпринимателя оценили в 3,9 млрд рублей.

2 мая этого года суд по ходатайству обвиняемого прекратил производство в отношении Израйлита по статьям о мошенничестве и легализации. Теперь он обвиняется только по ст.193.1 УК РФ (незаконный вывод денег из страны).