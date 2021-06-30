Защита Израйлита заявила об изъятии спецдекларации из материалов дела

Ранее адвокаты не могли добиться ни исключения из дела доказательств, почерпнутых из декларации, ни права ознакомиться с документом

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Следствие ФСБ изъяло из материалов дела и отправило в Москву специальную налоговую декларацию экс-главы ОАО "Компания Усть-Луга" Валерия Израйлита, которая указана в обвинительном заключении в качестве ключевого вещественного доказательства его вины в выводе денег из России.

Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат бизнесмена Сергей Азаров. Он считает действия следствия незаконными.

"В ходе судебного заседания было зачитано письмо УФСБ по Санкт-Петербургу о том, что налоговая спецдекларация за ненадобностью отправляется в федеральную налоговую службу в Москву. Участников процесса проинформировали постфактум, такое распоряжение этим документом ранее не обсуждалось. И оно является незаконным, произошло не по предусмотренной законом процедуре: решение об изъятии этого вещдока, получается, приняла не судья, а только она имела право", - сказал юрист.

По его словам, защита дважды ходатайствовала перед судьей о возможности ознакомиться со спецдекларацией либо, в случае ее отсутствия в материалах дела, с процессуальным документом, на основании которого было принято решение об изъятии вещественного доказательства.

"В ответ я услышал отказ в удовлетворении обоих ходатайств без ссылок на статьи закона, с устным пояснением, что, первое, этот вещдок физически не находился в здании суда, и, второе, прокуратура после выступлений защиты о недопустимости такого доказательства не ссылалась на него при отстаивании своей позиции", - продолжил адвокат.

Дважды судья отказала защите в признании этого доказательства полученным незаконным путем, добавил он.

Адвокат считает, что утрата спецдекларации лишает его как защитника "физической возможности реализовать конституционное право на ознакомление с вещественным доказательством" , а Израйлита - "права на оценку всех доказательств в совокупности".

Комментариями следствия и гособвинения "Интерфакс" не располагает.

Около года назад, как сообщал Азаров, участники процесса узнали о недостатке других вещественных доказательств - обрезков некачественных труб; эти трубы Израйлит якобы поставил на объекты строительства нефтепровода в порту Усть-Луга. Обвинение основывается на данных экспертного заключения по 17 обрезкам труб (переданы на ответственное хранение потерпевшему по делу - компании "Транснефть порт Усть-Луга", которая участвует в судебном процессе в статусе собственника нефтебазы, строительство которой, по версии обвинения, сопровождалось крупным хищением. В ходе выездного заседания суда по этому делу в порту защита обратила внимание, что им представили только 16 труб, причем не менее четырех из них были без идентификации.

Экс-глава ОАО "Компания Усть-Луга" Израйлит находился под стражей с 28 декабря 2016 года. В марте 2020 года суд перевел его под домашний арест.

Бизнесмену вменяют два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК), незаконный вывод денег из страны (п.а ч.3 ст. 193.1 УК) и легализация денег или иного имущества, приобретенных в результате преступления (п.б ч.4 ст.174.1 УК), которые, по версии следствия, бизнесмен совершил, находясь в должности председателя совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга", при строительстве нефтебазы в руководимом им порту. Ущерб от действий Израйлита оценивается в 3,9 млрд рублей.

Дело в отношении предпринимателя было возбуждено на основании изъятой ФСБ специальной налоговой декларации, поданной Израйлитом по закону об амнистии капитала. Предпринимателям, добровольно задекларировавшим имущество за пределами России, этот закон дает правовые гарантии исключения претензий со стороны налоговых и правоохранительных органов.

В сентябре 2019 года адвокаты бизнесмена безуспешно обращались в суд с требованием исключить из дела доказательства, основанные на материалах спецдекларации. После этого защита Израйлита обратилась за разъяснениями в Верховный суд России, который 30 октября в постановлении указал на "категорический запрет" использования для уголовного преследования участников амнистии капитала тех материалов, которые они сдали в налоговые органы добровольно: сведения в спецдекларации являются налоговой тайной, иные (кроме налоговых) государственные и негосударственные органы и организации не вправе получать к ним доступ.

Позже адвокаты бизнесмена просили суд исключить из доказательств обвинения сведения, полученные из его налоговой специальной декларации (протоколы следственных действий и судебных заседаний, в которых содержатся такие сведения), в чем суд им отказал в связи с тем, что защита в своем ходатайстве "не конкретизировала, какие сведения и как именно они упомянуты в этом документе".