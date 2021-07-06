Суд по делу бизнесмена Израйлита согласился вызвать главу "Транснефти" как свидетеля

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Смольнинский суд Петербурга удовлетворил ходатайство о вызове президента "Транснефти" Николая Токарева на заседание по делу бизнесмена Валерия Израйлита, обвиняемого в мошенничестве.

"Суд во вторник удовлетворил ходатайство защиты о вызове Токарева в судебное заседание в качестве свидетеля по делу", - сообщил "Интерфаксу" источник.

Дата заседания пока не определена, но, как ожидается, допрос Токарева пройдет не ранее августа. Ожидается, что глава "Транснефти" даст пояснения по контракту на строительство нефтебазы "Усть-Луга" в 2009 году, к исполнению которого трубопроводная монополия привлекла структуры Израйлита.

Защита Израйлита подтвердила "Интерфаксу" информацию о вызове Токарева в суд для дачи показаний в качестве свидетеля.

Экс-глава ОАО "Компания Усть-Луга" Израйлит был арестован в декабре 2016 года, в марте 2020 года суд перевел его под домашний арест.

Бизнесмену вменяют два эпизода мошенничества в особо крупном размере, незаконный вывод денег из страны и легализацию денег или иного имущества, приобретенных в результате преступления, которые, по версии следствия, Израйлит совершил, будучи председателем совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга" при строительстве нефтебазы в руководимом им порту. Ущерб от действий Израйлита оценивается в 3,9 млрд рублей.

Дело в отношении предпринимателя было возбуждено на основании изъятой ФСБ специальной налоговой декларации, поданной Израйлитом по закону об амнистии капитала. Предпринимателям, добровольно задекларировавшим имущество за пределами России, этот закон дает правовые гарантии исключения претензий со стороны налоговых и правоохранительных органов.