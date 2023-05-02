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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Суд прекратил преследование бизнесмена Израйлита по статьям о мошенничестве и отмывании

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге Смольнинский районный суд частично прекратил производство по уголовному делу предпринимателя Валерия Израйлита, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

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"Подсудимый просил в связи с истечением сроков давности прекратить производство по его обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество - ИФ), ст.174.1 УК РФ (легализация денег или иного имущества, приобретенных в результате преступления - ИФ)", - говорится в сообщении.

Уголовное преследование в этой части прекращено.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга "Интерфаксу" уточнили, что сейчас Израйлит обвиняется только по п.а ч.3 ст.193.1 УК (незаконный вывод денег из страны).

Уголовное дело в отношении Израйлита уже несколько лет находится на рассмотрении Смольнинского суда. Сначала бизнесмена обвиняли в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, незаконном выводе денег из России и легализации денег или иного имущества, приобретенных в результате преступления, которые, по версии следствия, бизнесмен совершил, находясь в должности председателя совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга", при строительстве нефтебазы в порту. Ущерб от действий предпринимателя оценили в 3,9 млрд рублей.

В материалы дела следствие ФСБ в марте 2017 года включило спецдекларацию, поданную Израйлитом в 2016 года по процедуре амнистии капитала. В 2019 году президиум Верховного суда России разъяснил, что спецдекларации, поданные в рамках амнистии капитала, не могут быть использованы госорганами против декларантов ни в уголовном судопроизводстве, ни в делах о налоговых и административных правонарушениях.

Израйлит признан банкротом, в феврале 2022 года суд ввел процедуру реализации его имущества.

Петербург Валерий Израйлит Усть-Луга Смольнинский суд
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