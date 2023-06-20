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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Тамбовский пороховой завод подтвердил гибель четырех человек в результате взрыва

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В результате взрыва на Тамбовском пороховом заводе погибли четыре человека, сообщило предприятие.

"Взрыв на Тамбовском пороховом заводе произошел при проведении работ по монтажу и обвязке чанов горячей промывки пироксилина сторонней подрядной организацией. В результате пострадали 12 человек, четверо из них скончались", - говорится в сообщении завода, распространенном во вторник.

"Пострадавшие, среди которых один работник ФКП "Тамбовский пороховой завод", а остальные - работники подрядных организаций, доставлены в медицинское учреждение, им оказывается помощь", - говорится в сообщении.

Завод сообщил, что причины случившегося устанавливаются. "По предварительной версии, имел место человеческий фактор", - отмечает предприятие.

Ранее в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что в результате взрыва погибли четыре человека, за жизнь еще двоих борются медики.

Информация о взрыве с последующим возгоранием на предприятии в городе Котовск поступила в оперативные службы в 14:10 вторника. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар был ликвидирован в 14:17 на площади 1 кв. метр.

Глава Тамбовской области Максим Егоров ранее сообщил, что причина пожара на предприятии - человеческий фактор. "Однозначно заявляю - это не теракт", - уточнил глава региона. "Предприятие работает в штатном режиме, технологический цикл не нарушен, производство не остановлено", - написал глава области в своем телеграм-канале во вторник.

Тамбовская область Тамбовский пороховой завод
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