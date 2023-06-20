Возбуждено уголовное дело из-за взрыва с жертвами на Тамбовском пороховом заводе

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту гибели четверых человек и травмирования рабочих в одном из зданий на территории Тамбовского порохового завода в городе Котовске, сообщает следственное управление СКР по Тамбовской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, во вторник днем в Котовске на территории завода на проспекте Труда произошел взрыв в одном из зданий с последующим возгоранием. В результате погибли четыре человека, точное количество пострадавших уточняется. Все погибшие - мужчины, работники порядной организации, которая проводила в здании ремонтные работы.

В настоящее время на территории завода работает следственная группа.

Информация о взрыве с последующим возгоранием на предприятии поступила в оперативные службы в 14:10 вторника. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар был ликвидирован в 14:17 на площади 1 кв. метр.

Глава Тамбовской области Максим Егоров ранее сообщил, что причина пожара на предприятии - человеческий фактор. "Однозначно заявляю - это не теракт", - уточнил глава региона.

По его данным, предприятие работает в штатном режиме, технологический цикл не нарушен, производство не остановлено.

Тамбовский пороховой завод основан в 1915 году. Предприятие специализируется на выпуске пироксилиновых порохов. Линейка гражданской продукции представлена коллоксилином, лаками и эмалями.