Пожар произошел на Котовском пороховом заводе в Тамбовской области
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Пожар произошел на пороховом заводе в Котовске. Подробностей пока нет", - сказал собеседник агентства.
На сайте оперативного ведомства в 00:32 субботы появилась информация о пожаре в здании, расположенном в Котовске.
"На место пожара следуют четыре отделения пожарно-спасательной части №9, два отделения и автолестница специализированной пожарной спасательной части №1, два отделения пожарной спасательной части №2, два отделения пожарной части №5", - говорится в сообщении.
В 1:04 ГУ МЧС по региону заявили, что "обнаружен очаг загорания производятся работы по ликвидации пожара. В результате происшествия погибших и пострадавших нет".
Ранее в телеграм-каналах сообщалось о взрывах и последующем пожаре на пороховом заводе в Котовске.
Как сообщалось, 20 июня текущего года на Тамбовском пороховом заводе в Котовске произошел хлопок с последующим возгоранием. В результате 5 человек погибли и несколько пострадали.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Глава Тамбовской области Максим Егоров сообщал, что причина пожара на предприятии - человеческий фактор.
Тамбовский пороховой завод основан в 1915 году. Предприятие специализируется на выпуске пироксилиновых порохов. Линейка гражданской продукции представлена коллоксилином, лаками и эмалями.