Пожар произошел на Котовском пороховом заводе в Тамбовской области

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар произошел на пороховом заводе в Котовске. Подробностей пока нет", - сказал собеседник агентства.

На сайте оперативного ведомства в 00:32 субботы появилась информация о пожаре в здании, расположенном в Котовске.

"На место пожара следуют четыре отделения пожарно-спасательной части №9, два отделения и автолестница специализированной пожарной спасательной части №1, два отделения пожарной спасательной части №2, два отделения пожарной части №5", - говорится в сообщении.

В 1:04 ГУ МЧС по региону заявили, что "обнаружен очаг загорания производятся работы по ликвидации пожара. В результате происшествия погибших и пострадавших нет".

Ранее в телеграм-каналах сообщалось о взрывах и последующем пожаре на пороховом заводе в Котовске.

Как сообщалось, 20 июня текущего года на Тамбовском пороховом заводе в Котовске произошел хлопок с последующим возгоранием. В результате 5 человек погибли и несколько пострадали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Глава Тамбовской области Максим Егоров сообщал, что причина пожара на предприятии - человеческий фактор.

Тамбовский пороховой завод основан в 1915 году. Предприятие специализируется на выпуске пироксилиновых порохов. Линейка гражданской продукции представлена коллоксилином, лаками и эмалями.