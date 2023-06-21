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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Число погибших в Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС превысило 40 человек

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Более 40 жителей Херсонской области погибли в результате затопления прибрежных территорий после разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"К сожалению, число погибших выросло до 41 человека", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

Алексеенко уточнил, что один из трех затопленных городских округов - Новая Каховка - постепенно выходит в привычный режим прифронтового города. Ночью здесь в очередной раз восстановили свет после обстрела. В Алешках вода также почти сошла - сейчас она остается только в низинах.

"А в населенных пунктах Голопристанского округа воды еще много - это сам город, а также Кохани, Кардашинки Большая и Малая, район дач", - отметил он.

Специалисты продолжают вакцинацию в зоне наводнения, выплаты пострадавшим и дезинфекцию.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. В Москве обвинили в произошедшем украинскую сторону, возбуждено дело о теракте.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Эвакуация потребовалась 8 тыс. жителей трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. Введен режим ЧС.

Херсонская область Андрей Алексеенко Каховская ГЭС
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