В МИД РФ назвали диалог России и США "сугубо ситуативным"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон периодически обмениваются сигналами в рамках диалога по контролю над вооружениями, однако в основном диалог между странами ситуативный, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы периодически обмениваемся сигналами с Вашингтоном (в рамках диалога по контролю над вооружениями - ИФ), они, я думаю, хорошо представляют себе суть нашей позиции. Мы, разумеется, ознакомились с тем, что было произнесено публично на высоком уровне представителями Белого дома. Сейчас нет оснований для каких-то дополнительных шагов", - заявил он журналистам в Сочи.

"И в целом диалог с США сугубо ситуативный, он касается на сегодня конкретики функционирования дипприсутствий: соответственно, нашего в США, американского в России", - подчеркнул замминистра.

Рябков отметил, что "к более серьезным обсуждениям каких-либо сюжетов не готов именно Вашингтон".

"Они отказываются даже своих представителей отправлять в РФ, как они утверждают, по принципиальным мотивам. Но это их выбор. Нам достаточно имеющихся каналов, чтобы и демарши осуществлять, сигналы направлять. И мы надеемся, что ответственные лица в Вашингтоне, - те, от кого зависит принятие тех или иных решений в этом государстве, - они все-таки внимательно относятся к тем сигналам, которые слышат от нас", - сказал Рябков.