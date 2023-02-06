Рябков заявил об отсутствии контактов между спецслужбами РФ и США по ситуации на Украине

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон не обсуждают ситуацию на Украине по линии спецслужб, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет. Мне о таких контактах ничего неизвестно", - сказал он журналистам в Москве, комментируя по просьбе "Интерфакса" появившиеся на минувшей неделе сообщения о якобы имевшем место визите в Россию главы ЦРУ Уильяма Бернса.

"И в принципе не очень понятно, откуда берутся подобного рода вбросы и с какой целью проходят сообщения, которые вызывают волну спекуляций. У нас нет с американцами сейчас диалога по тематике СВО, Украины, ни по каким линиям кроме общения соответственно представителей МИД и Госдепартамента с посольствами США в Москве и России в Вашингтоне, эпизодические телефонные звонки на других уровнях имеют место. Но никаких встреч, никаких специализированных форматов для подобного рода консультаций не практикуется. По крайней мере на нынешнем отрезке этого нет", - подчеркнул Рябков.