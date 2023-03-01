В МИД РФ заявили об обсуждении Россией и США по закрытым каналам тематики СНВ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Россия и США ведут обсуждение тематики стратегических наступательных вооружений (СНВ) по закрытым каналам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы обратили внимание на то, что в Вашингтоне официальные лица говорят о том, что по закрытым каналам обсуждение этой тематики ведется. Я могу подтвердить, что это действительно так", - сказал Рябков "Интерфаксу" в среду.

Он отметил, что "по большому счету все сказано и по открытым каналам".

"Президент России неоднократно уже высказался на эту тему, в том числе после выступления с посланием Федеральному собранию, есть и соответствующее заявление МИД, были и другие комментарии", - добавил замглавы МИД РФ.

"Пока Соединенные Штаты не изменят свое поведение, пока мы не увидим признаков здравого смысла в том, что они осуществляют применительно к Украине, на Украине, не видим шансов для того, чтобы решение о приостановке ДСНВ было пересмотрено или заново изучено", - подчеркнул Рябков.

Отвечая на вопрос о том, возможны ли контакты с представителями США на полях конференции по разоружению в Женеве, он добавил, что "на эту тему нечего объявить".

Накануне, 28 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Ранее он заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из договора.