Замглавы МИД РФ Рябков провел "деловой разговор" с представителями США по ДСНВ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что у него были контакты с американской стороной по вопросам Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в ходе его текущего визита в Женеву.

"С американской делегацией состоялся деловой, профессиональный разговор, естественно, он был по тематике ДСНВ и всего... вокруг", - сказал он журналистам в четверг в Женеве.

По словам высокопоставленного дипломата, в ходе его поездки в Женеву "встречи с представителями Великобритании и Франции не запланированы".