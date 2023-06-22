Шойгу не увидел необходимости в форсированной отправке добровольцев в зону СВО

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сейчас нет необходимости форсировать отправку добровольцев в зону специальной военной операции.

"Во-первых, хочу отметить их высочайшую мотивацию, они как добровольцы, естественно, рвутся в бой, но мы не можем этого делать, крайней необходимости в этом нет. А второе - они должны пройти серьезную подготовку, чем собственно и занимаются на восьми полигонах. С ними занимаются 645 инструкторов", - сказал Шойгу в четверг на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности.

Он заявил, что добровольцы формируют вполне подготовленные боевые части.