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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Шойгу заявил о снижении темпа наступления украинской армии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Украинская армия в течение минувших 16 суток пыталась вести наступление в зоне проведения специальной военной операции, сейчас снизила темп, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На сегодняшний день ситуация складывается следующим образом. После проведения в течение 16 суток активных боевых действий, понеся существенные потери, противник снизил активность", - сказал Шойгу в четверг на заседании Совета безопасности РФ.

По его словам, в настоящее время противник занимается перегруппировкой, собирая те силы, которые бы могли в дальнейшем вести наступление.

При этом Шойгу отметил, что "силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника ещё есть, сохраняются, несмотря на большое количество утраты как по технике, так и по личному составу".

"Идёт подготовка к дальнейшим наступательным действиям", - констатировал министр обороны РФ.

Отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина об угрозах в связи с поставками Украине боевой техники западными странами, Шойгу, отметил, что в 2023 году ВСУ планируется поставить 250 танков, в том числе - около 120 "Леопардов и 31 "Абрамс".

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу Минобороны РФ Украина
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