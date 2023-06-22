Военные РФ заявили, что попытки наступательных действий ВСУ отражены

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Армия Украины в течение прошедших суток продолжала попытки наступления на южно-донецком, запорожском, донецком и красно-лиманском направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южно-донецком, запорожском, донецком и красно-лиманском направлениях", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

По его словам, на южно-донецком направлении в районе Времевского выступа отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое и Макаровка.

"В районах населенных пунктов Нескучное, Новоселки и Новодаровка оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад территориальной обороны", - заявил Конашенков.

Он сообщил, что в результате боев уничтожены боевая машина пехоты, а также три боевые бронированные машины ВСУ.

"На запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Преображенка, Щербаки и Лобковое", - сказал представитель Минобороны.

По данным Конашенкова, общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 110 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20.

"На донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями "Южной" группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Северное и Первомайское Донецкой народной республики", - заявил он.

"В районах населенных пунктов Северск и Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ", - сообщил Конашенков.

В российском военном ведомстве сообщили, что в ходе боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили более 185 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

"На красно-лиманском направлении грамотными и самоотверженными действиями российских подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Кузьмино и в Серебрянском лесничестве", - сказал Конашенков.

"Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Серебрянка", - сообщил он.

Конашенков также заявил, что в районах населенных пунктов Ямполовка, Червоная Диброва и в Серебрянском лесничестве пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

По его данным, за сутки на данном направлении потери украинской армии составили свыше 135 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30.

"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Петропавловка, Котляровка и Стельмаховка", - сказал представитель военного ведомства.

"В районах населенных пунктов Синьковка и Новоселовское уничтожены две украинские диверсионно-разведывательных группы", - сообщил Конашенков.

По его словам, общие потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 30 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - заявили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства", - добавил Конашенков. По его словам, объект поражен, цель удара достигнута.