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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Восемь человек пострадали при обстрелах ВСУ Белгородской области за сутки

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах территории региона с украинской стороны за истекшие сутки.

"По городу Валуйки за минувшие сутки выпущено 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов "Града". Пострадали восемь человек", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Он отметил, что среди пострадавших есть ребенок.

Также зафиксированы повреждения в пяти многоквартирных домах и четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады. Повреждены три легковых автомобиля.

Кроме того, в Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляно село Вериговка - зафиксировано три "прилета". Пострадавших и разрушений нет. В селе Новопетровка противник сбросил три взрывных устройства с беспилотников. Никто не пострадал. Повреждено два транспортных средства.

"В Белгородском районе по селу Солнцевка было выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Бочковка - пять артиллерийских снарядов, по селу Наумовка - два. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков.

В Борисовском районе пять минометных снарядов выпущено по окраине села Казачье-Рудченское. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Волоконовском районе, по информации губернатора, за минувшие сутки зафиксировано 55 "прилетов". Били из миномета и артиллерии. По окраине села Тишанка выпущено 29 снарядов, по окраине хутора Старый - 18, по хутору Киселев - восемь. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе по селу Козинка выпущено 15 минометных снарядов. Еще три снаряда пришлись на территорию рядом с селом. Никто не пострадал, разрушений нет. Из гранатомета обстреляно село Сподарюшино - зафиксировано десять выстрелов. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе из миномета обстреляны окраины сел Графовка и Демидовка - зафиксированы четыре и один прилет соответственно. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском городском округе 11 минометных снарядов выпущено по поселку Ленинский, восемь минометных снарядов - по селу Терезовка, пять - по МАПП Шебекино, три - по селу Белянка. Из ствольной артиллерии обстреляны село Муром и территория между селами Графовка и Безлюдовка - зафиксировано четыре и восемь прилетов соответственно.

Ни в одном из населенных пунктов городского округа пострадавших и разрушений нет, отметил Гладков.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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