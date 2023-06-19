Одиннадцать крупных предприятий белгородского Шебекино повреждены при обстрелах

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обеспокоен проблемой занятости жителей Шебекинского городского округа, пострадавшего от массированных обстрелов.

"У нас 11 предприятий очень сильно повреждены, крупные предприятия. Очень много предприятий, которые получили повреждения, в сфере торговли в сфере услуг. Поэтому проблема с трудоустройством, безусловно, будет", - подчеркнул глава региона на оперативном совещании в понедельник.

По данным министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области, из 209 крупных и средних предприятий Шебекинского горокруга продолжают работать 109, на них трудятся 3,2 тыс. человек. Двадцать предприятий, где заняты 9,4 тыс. работников, находятся в режиме простоя.

"Те, кто ввели сегодня режим простоя, - это порядка 20 предприятий, здесь более 9 тыс. человек - тот массив, за которым надо наблюдать, чтобы не было посылов к ликвидации. Поэтому держим связь с кадровыми службами", - сказала министр социальной защиты населения и труда региона Елена Батанова на оперативном совещании.

По ее словам, на сегодняшний день трудоустроено около 400 жителей Шебекинского горокруга, из которых 18 человек по их желанию направлены на переобучение.

"В основном у людей идет запрос на работу, не совсем квалифицированную, это торговые сети, благоустройство. Мы предполагаем, что люди не пытаются привязать себя территориально к городу Белгороду", - сказала Батанова.

По информации главы администрации Шебекинского горокруга Владимира Жданова, всего в штате администрации и подведомственных учреждений числится 551 сотрудник, а в учреждениях социальной сферы и образования - 2 932 человека.

"Из них на территории нашего городского округа уже работают 276 сотрудников, 55 сотрудников работают на временных рабочих местах за пределами округа (это ПВРы), 53 сотрудника работают дистанционно, в основном, это бухгалтерия и те, кто закреплен за реализаций областных и федеральных программ", - уточнил Жданов.

Он добавил, что 87 сотрудников находятся за пределами региона и не имеют возможности для работы, поскольку потеряли жилье.

Губернатор поручил Жданову решить вопрос с возвращением сотрудников шебекинской администрации в течение недели, пообещав их разместить.

"Мы решим вопрос с временным жильем. Нам нужно, чтобы органы муниципальной власти были на местах", - заявил Гладков.

Как сообщалось, из-за массированных обстрелов ВСУ территории Шебекинского городского округа власти организовали вывоз жителей в пункты временного размещения как в регионе, так и в других субъектах РФ. Часть покинувших свои дома шебекинцев разместилась у родственников и знакомых.

Также сообщалось, что муниципальным служащим и работникам бюджетных учреждений, переселенным из-за обстрелов из Шебекинского городского округа, сохранят зарплату.

По данным министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области, в ПВР проживают почти 6 тыс. жителей Шебекинского городского округа, покинувших свои дома из-за обстрелов, вне ПВР - более 46,5 тыс. человек.