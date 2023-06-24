Меликов призвал дагестанцев из состава "Вагнера" не превращаться "из героев в предателей"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Сергей Меликов выступил с новым обращением и призвал воюющих в составе группы "Вагнер" дагестанцев не слушать приказы их командования.

"Знаю, что среди бойцов ЧВК "Вагнер" есть и дагестанцы, которые самоотверженно воевали в Сирии, участвовали в боях за Бахмут, выполняли тяжелейшие задачи по защите Родины. И я хочу призвать сегодня наших земляков не превращаться из героев в предателей", - написал он в субботу в своем телеграмм-канале.

Также руководитель республики назвал происходящее сегодня в стране "ножом в спину" и "самым настоящим предательством" и призвал объединиться вокруг президента страны.

Ранее в субботу глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал осетин из "Вагнера" не подчиняться приказам Евгения Пригожина.

ФСБ также призвала бойцов "Вагнера" не выполнять приказы Пригожина.