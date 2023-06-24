ФСБ призвала бойцов "Вагнера" не выполнять приказы Пригожина

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ выступил с заявлением, в котором охарактеризовал заявления Евгения Пригожина как преступление и предательство и призвал бойцов ЧВК "Вагнер" принять меры к его задержанию.

"Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию", - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что высказывания Пригожина "фактически являются призывом к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ и "ударом в спину" российским военнослужащим".

ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, отметили в ФСБ.

Там также опровергли "всю информация, распространяемая в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных МО РФ ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" и подтвердили возбуждение против него дела о призыве к вооруженному мятежу.

Ранее Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин "проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина, необходимые меры принимаются".