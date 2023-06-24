Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ФСБ призвала бойцов "Вагнера" не выполнять приказы Пригожина

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ выступил с заявлением, в котором охарактеризовал заявления Евгения Пригожина как преступление и предательство и призвал бойцов ЧВК "Вагнер" принять меры к его задержанию.

"Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию", - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что высказывания Пригожина "фактически являются призывом к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ и "ударом в спину" российским военнослужащим".

ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, отметили в ФСБ.

В РоссииМинобороны опровергло сообщения о нанесении удара военными РФ по позициям ЧВК "Вагнер"Читать подробнее

Там также опровергли "всю информация, распространяемая в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных МО РФ ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" и подтвердили возбуждение против него дела о призыве к вооруженному мятежу.

Ранее Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин "проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина, необходимые меры принимаются".

ФСБ РФ ЧВК Вагнер Евгений Пригожин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВСУ готовятся к наступлению на бахмутовском направлении, сообщило Минобороны РФ

ВСУ готовятся к наступлению на бахмутовском направлении, сообщило Минобороны РФ

Генпрокуратура РФ назвала законным возбуждение уголовного дела против главы "Вагнера"

ФСБ возбудила дело о призыве к мятежу по факту заявлений Пригожина

Путин проинформирован обо всех событиях, связанных с Пригожиным, заявил Песков

Минобороны опровергло сообщения о нанесении удара военными РФ по позициям ЧВК "Вагнер"

Минюст внес в список иноагентов бизнесмена Невзлина и московского депутата Ступина

Минюст внес в список иноагентов бизнесмена Невзлина и московского депутата Ступина

Что произошло за день: пятница, 23 июня

РФ в ответ на новые санкции расширила стоп-лист для представителей стран ЕС

РФ изучит варианты обеспечения своих прав в связи с намерением "Нафтогаза" взыскать $5 млрд

ЕС в рамках санкций ужесточает процедуру импорта сталепродукции и изделий

ЕС в рамках санкций ужесточает процедуру импорта сталепродукции и изделий
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });