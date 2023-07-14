Многоквартирный дом получил повреждения из-за падения и взрыва дрона в Курской области

Критически важные объекты не повреждены, пострадавших нет

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в городе Курчатове.

"Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА (...) Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были", - написал он в своем телеграм-канале.

Частичные повреждения получил многоквартирный дом - у него посечены фасад и остекление, отметил Старовойт. Пострадавших нет, добавил губернатор.

Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.