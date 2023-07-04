Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Жителям приграничного Шебекина начали предлагать вернуться домой

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Власти Белгородской области с 4 июля начнут предлагать жителям Шебекина, уехавшим из округа и размещенным в ПВР, вернуться домой, это позволяет оперативная обстановка, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Начиная с сегодняшнего дня, будем предлагать жителям Шебекино, тем, кто размещен в ПВР, в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены", - написал он.

По его данным, в городе уже восстановлена инфраструктура: Всё, что касается нормальной жизнедеятельности, есть: есть электричество, вода, канализация, работают магазины, больница.

"Мы внимательны, смотрим за передвижениями на той стороне границы, но город нужно возвращать к нормальной жизни", - добавил Гладков.

Он отметил, что в Шебекине уже полностью восстановили 72 жилых дома, среди них - три многоквартирных. В первую очередь, идёт восстановление кровли и окон.

Кроме того, губернатор сообщил о ходе восстановительных работ в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Здесь в результате обстрелов было повреждено 566 жилых домов, из которых 9 многоквартирных и 557 частных.

"Восстановительные работы уже завершены на 12 частных домах, активно закрываем тепловой контур и восстанавливаем кровли и на многоквартирных домах", - сообщил Гладков.

В конце мая - начале июня Шебекинский городской округ Белгородской области оказался под массированным обстрелом ВСУ, в результате чего жители были вынуждены выехать.

В городе Шебекино и селе Новая Таволжанка сносу подлежат два многоквартирных и 78 частных домов. Потерявшим жилье жителям власти обещают представить аналогичное к концу текущего года.

Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино Новая Таволжанка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Четыре украинских беспилотника сбиты ПВО в Новой Москве, еще один упал в Одинцовском районе

Площадь пожара в здании бывшей мебельной фабрики в Химках выросла до 2300 кв. м.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Дагестане в 100 километрах от Дербента

Здание бывшей мебельной фабрики горит на площади 1 тыс. кв. метров в Химках

Здание бывшей мебельной фабрики горит на площади 1 тыс. кв. метров в Химках

Что произошло за день: понедельник, 3 июля

Нормативный словарь русского языка будут переиздавать не реже раза в пять лет

Нормативный словарь русского языка будут переиздавать не реже раза в пять лет

Росавиация ждет возвращения авиавперевозок в стране на досанкционный уровень в 2023 году

Росавиация ждет возвращения авиавперевозок в стране на досанкционный уровень в 2023 году

Минобрнауки предложило порядок перевода платных студентов-участников СВО на бюджет

Латвия возобновит ограниченный прием заявлений на визы для россиян

Латвия возобновит ограниченный прием заявлений на визы для россиян

Проректора РАНХиГС Максима Назарова обвинили по делу о фиктивном трудоустройстве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });