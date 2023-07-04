Жителям приграничного Шебекина начали предлагать вернуться домой

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Власти Белгородской области с 4 июля начнут предлагать жителям Шебекина, уехавшим из округа и размещенным в ПВР, вернуться домой, это позволяет оперативная обстановка, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Начиная с сегодняшнего дня, будем предлагать жителям Шебекино, тем, кто размещен в ПВР, в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены", - написал он.

По его данным, в городе уже восстановлена инфраструктура: Всё, что касается нормальной жизнедеятельности, есть: есть электричество, вода, канализация, работают магазины, больница.

"Мы внимательны, смотрим за передвижениями на той стороне границы, но город нужно возвращать к нормальной жизни", - добавил Гладков.

Он отметил, что в Шебекине уже полностью восстановили 72 жилых дома, среди них - три многоквартирных. В первую очередь, идёт восстановление кровли и окон.

Кроме того, губернатор сообщил о ходе восстановительных работ в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Здесь в результате обстрелов было повреждено 566 жилых домов, из которых 9 многоквартирных и 557 частных.

"Восстановительные работы уже завершены на 12 частных домах, активно закрываем тепловой контур и восстанавливаем кровли и на многоквартирных домах", - сообщил Гладков.

В конце мая - начале июня Шебекинский городской округ Белгородской области оказался под массированным обстрелом ВСУ, в результате чего жители были вынуждены выехать.

В городе Шебекино и селе Новая Таволжанка сносу подлежат два многоквартирных и 78 частных домов. Потерявшим жилье жителям власти обещают представить аналогичное к концу текущего года.