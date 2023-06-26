Президент Ирана выразил полную поддержку властей РФ в связи с событиями 24 июня
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля в понедельник.
"Президент Ирана выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня", - говорится в сообщении.
"Обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с акцентом на практическую реализацию имеющихся договоренностей в области торговли, энергетики и транспорта", - подчеркивают в пресс-службе.
Лидеры в ходе телефонного разговора также затронули "некоторые вопросы международной повестки дня, включая обеспечение стабильности в Закавказье и сирийское урегулирование".
"Владимир Путин поздравил руководство и народ Ирана с наступающим праздником Курбан-байрам", - говорится в сообщении.
Путин и Раиси условились о продолжении личных контактов.
23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.