Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Король Бахрейна поддержал меры российских властей по защите законности в РФ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Подчеркнув дружественный характер двусторонних отношений, король Бахрейна заявил о поддержке тех мер, которые предпринимаются российским руководством в интересах защиты законности и обеспечения стабильности в стране", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны.

"Рассмотрены также некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничества", - информирует пресс-служба.

Путин поздравил Хамада Бен Ису Аль Халифу и весь бахрейнский народ с праздником Курбан-байрам, сказано в сообщении.

Пресс-служба также сообщает, что было условлено о продолжении контактов.

Бахрейн Владимир Путин Хамад Бен Иса Аль Халифа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МВД РФ начали принимать заявления о выходе из гражданства Украины

В МВД РФ начали принимать заявления о выходе из гражданства Украины

Экипаж противолодочного самолета Северного флота провел ледовую разведку в Арктике

Экипаж противолодочного самолета Северного флота провел ледовую разведку в Арктике

Решетников считает, что отмена НДС для туроператоров позволит снизить цены на отдых в РФ

Решетников считает, что отмена НДС для туроператоров позволит снизить цены на отдых в РФ

Что произошло за день: вторник, 27 июня

Хинштейн сообщил, что вопрос передачи техники "Вагнера" Росгвардии не обсуждается

Хинштейн сообщил, что вопрос передачи техники "Вагнера" Росгвардии не обсуждается

В Думе предложили снять с банков обязанность погашать военную ипотеку погибших в ходе СВО

В Думе предложили снять с банков обязанность погашать военную ипотеку погибших в ходе СВО

Роспотребнадзор исключил риски завоза чумы из Монголии в РФ

Роспотребнадзор исключил риски завоза чумы из Монголии в РФ

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении ритейлера "Связной"

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении ритейлера "Связной"

Кадыров заявил о предотвращении проникновения украинской ДРГ в Белгородскую область

Белоруссия была готова направить в Россию при необходимости бригаду силовиков

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });