Король Бахрейна поддержал меры российских властей по защите законности в РФ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Подчеркнув дружественный характер двусторонних отношений, король Бахрейна заявил о поддержке тех мер, которые предпринимаются российским руководством в интересах защиты законности и обеспечения стабильности в стране", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны.

"Рассмотрены также некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничества", - информирует пресс-служба.

Путин поздравил Хамада Бен Ису Аль Халифу и весь бахрейнский народ с праздником Курбан-байрам, сказано в сообщении.

Пресс-служба также сообщает, что было условлено о продолжении контактов.